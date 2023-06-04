Скандал вокруг ЦЭ! Родители 11-классников штурмовали РИКЗ. Что не так с результатами?

Новости Беларуси. Результаты централизованного экзамена вызвали шок у выпускников и их родителей. Александр Лукашенко потребовал разобраться в вопросе начисления баллов за ЦЭ свою Администрацию и компетентные органы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Централизованный экзамен первый в истории системы образования. Когда-то премьерным для нас было и централизованное тестирование. Тогда тоже были нюансы. Но доработали, и как форма аттестации ЦТ стало уже привычным во время вступительной кампании в вузы. По максимуму исключен человеческий фактор, по факту объективный результат налицо. Что пошло не так в ЦЭ? Мнения родителей, учителей и учащихся о плюсах и минусах таких выпускных экзаменов выслушала Анастасия Ярощик-Корниенко.

Старшеклассники делятся впечатлениями, как прошел первый в истории образования централизованный экзамен, и обсуждают его результаты. Те самые итоги, которые в понедельник вызвали шквал обращений родителей и выпускников в Министерство образования и Республиканский институт контроля знаний. Кто-то снимал ролики, а кто-то воспользовался ситуацией, чтобы подогреть общественный интерес, при этом не имея отношения ни к экзаменам, ни к тестам – плодили фейки. Последние явно не учли: система образования всегда под пристальным вниманием. По поручению Президента чиновники всех рангов уже оперативно разбирались в ситуации. Подробности.

В системе образования всегда старались совмещать опыт и прогрессивные идеи. Не ломать, но совершенствовать. Поручение от Президента – разобраться в возникших в организации ЦЭ проблемах, а также рассмотреть каждое поступившее заявление. Справедливость – главный безукоризненный принцип. Лукашенко: система проведения ЦЭ и подсчета баллов должна быть обычной и понятной. Читайте здесь. Начала работу межведомственная рабочая группа. Самый частый вопрос от родителей – результаты репетиционного и централизованного испытаний разнятся. Суть претензий сводилась к тому, как на экзамене переводились первичные баллы в тестовые – итоговые. Первичный балл считали по правильным и неправильным ответам, а тестовый – по формуле, которая оказалась сложной для понимания. По итогу за одну ошибку у Дарины – минус 14 баллов. Без претензий. Как есть. Но все-таки обидно. Готовилась.

Вероника Иваницкая, мама выпускницы:

Подготовка была максимально тщательной и добросовестной со стороны ребенка. Когда она обнаружила, что одна ошибка и такое количество баллов снято, много разочарования, грусти и слез было. Мне как маме оставалось только поддерживать ребенка. Мы сравнивали с репетиционными экзаменами, когда количество ошибок было больше, а результат выше по баллам. Несостыковка. А это уже Мостокская средняя школа. Разбор учебных полетов здесь тоже провели. Все были в равных условиях – один тест для всех выпускников из города и глубинки. Всего в стране 53 тысячи старшеклассников одновременно сдавали экзамен.

Сергей Измер, директор Мостокской средней школы:

Мы даже где-то и выигрываем. Могу смело отметить, что в этом году учащиеся нашей школы по биологии получили дипломы на областных олимпиадах. Это говорит о том, что уровень подготовки очень высокий. И мы спокойно конкурируем с детьми из гимназий, лицеев, в том числе областных. Учителям такая форма проведения итоговой аттестации выпускников приглянулась. ЦЭ явно снижает нагрузку на выпускников. Экзаменов по стало в два раза меньше.

Вероника Долженок, учитель белорусского языка и литературы гимназии № 50 Минска:

Прывабнасць новай сістэмы ў тым, што вучні, якія здаюць два экзамены, адразу атрымліваюць адзнакі ў атэстат. І таксама ім выдаецца на рукі сертыфікат, які пазней дасць магчымасць паступіць у вышэйшую навучальную ўстанову. Что касается шкалы системы оценки знаний, так и школьные контрольные оцениваются строго.

Елена Перченкова, заместитель директора по учебной работе гимназии № 50 Минска:

При наличии существенной ошибки задание снижается не менее чем на 50 %. То есть если учащийся выполнял задание № 8 на 8 баллов, при наличии существенной ошибки (а это невладение алгоритмом решения задачи, это нарушение правил, теорем, формул) мы снижаем не менее чем на 50 %. В подготовке к ЦЭ, добавляет учитель русского языка и литературы Елена Константиновна, ничего необычного – стандартная, выработанная годами учебная стратегия. Школьные программы пройдены, дополнительные задания со звездочкой выполнены, тесты прошлых лет проштудированы.

Елена Моисеева, учитель русского языка и литературы гимназии № 2 Витебска:

Причем это не только тестовая должна быть работа, потому что я всегда ребятам говорю: в первую очередь вы должны быть грамотными людьми. 15 мая вы не должны проснуться, и у вас чистый лист. Орфографию, пунктуацию я их просила помнить в течение всей жизни.

Егор Лукашов, выпускник гимназии № 2 Витебска:

Задания были относительно несложные. Если ты нарабатываешь это со временем, у тебя просто вырабатывается привычка. Ты делаешь их относительно быстро. Учащиеся уверяют, школьных знаний достаточно, чтобы решить тест на отлично. Тех, кто прошел испытания на высший балл по результатам ЦЭ по русскому и белорусскому языкам, почти 900 человек.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Разработчики нынешних вариантов тестов действительно не выходили ни на какие запредельные, повышенные уровни, за пределы программы. И задания легкие. И здесь начинается заковырка. Из-за того, что формула рассчитана совсем по-другому на ЦТ, а не централизованный экзамен, математическая логика была какая: заданий пятого уровня практически не было, поэтому что в несколько раз больше 100-балльников. Раз. А с другой стороны, нормальные ответы, качественные, детские ответы в рамках программы, они были массовыми. Потому что у нас хорошее массово образование. Но машина считала, что раз все отвечают на эти вопросы либо очень большое количество тех, кто сдает централизованный экзамен, хорошо отвечают на эти вопросы, значит, эти вопросы легкие, значит, за них нужно срезать баллы. Просто очень. Если все отвечают, значит, вопрос не стоит дорого. Это принцип ранжирования. Он нормален на ЦТ и абсолютно ненормален на централизованном экзамене. Поэтому получили то, что получили.

В конце рабочей недели в Министерстве образования сообщили: результаты первого централизованного экзамена пересчитают по новой методике. Она разработана с использованием подходов, применяемых при проведении репетиционного тестирования. «Методика слишком сложная». Министр образования рассказал, почему результаты первого ЦЭ пересчитают. Сразу в пятницу появились пересчитанные результаты.

Обновленные данные пришли и Дарине. Вместо ранее полученных 86 баллов, теперь – 96.

Дарина Иваницкая, выпускница Могилевского государственного областного лицея № 1:

Я увидела тот результат, который хотела, о котором думала, было очень приятно.

Вероника Иваницкая:

Много благодарности за каждого ребенка, за каждого выпускника. В понедельник станут известны результата ЦЭ по второму экзамену. А с понятными баллами, отмечают абитуриенты, в вуз поступают с полной уверенностью в будущем, да и с такой поддержкой любые невзгоды по плечу.