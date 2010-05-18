Скандал в правительственных кругах Греции

Заместитель министра по туризму Ангела Гереку уходит в отставку из-за долгов мужа. Популярный певец Толис Воскопулос задолжал государству около 5,5 миллионов евро. Теперь ему грозит уголовное разбирательство.По словам чиновницы, покинуть пост она решила, чтобы не бросать тень на правительство. Напомним, ранее кабинет министров объявил об ужесточении налоговой политики и мерах жесткой экономии, чтобы сократить рекордный дефицит бюджета. Сегодня Греция получит первый транш финансовой помощи 20 миллиардов евро.