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Скандал в правительственных кругах Греции

18 мая 2010 15:22
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Заместитель министра по туризму Ангела Гереку уходит в отставку из-за долгов мужа. Популярный певец Толис Воскопулос задолжал государству около 5,5 миллионов евро. Теперь ему грозит уголовное разбирательство.По словам чиновницы, покинуть пост она решила, чтобы не бросать тень на правительство. Напомним, ранее кабинет министров объявил об ужесточении налоговой политики и мерах жесткой экономии, чтобы сократить рекордный дефицит бюджета. Сегодня Греция получит первый транш финансовой помощи 20 миллиардов евро.
# общество

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