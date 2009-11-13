Скандал. Маргарет Тэтчер похоронили

Канадский министр транспорта Джон Бейрд едва не устроил грандиозный дипломатический скандал, невольно распустив слух о смерти бывшего премьер-министра Великобритании 84-летней Маргарет Тэтчер.

Опечаленный смертью своей любимой кошки по кличке Тэтчер, он, не задумываясь о последствиях, отослал своему другу-политику сообщение «Тэтчер умерла» («Thatcher has died»).

Получатель сообщения в это время находился на торжественном вечере в Торонто в честь канадских ветеранов и их семей, на котором присутствовали порядка 2 тысяч членов Консервативной партии и премьер страны Стивен Харпер. Считая, что речь идет о Маргарет Тэтчер, политик переслал сообщение присутствующим, и в считанные секунды известие о «смерти» железной леди стало на вечере новостью номер один.

Харпер немедленно поручил своему помощнику Димитрию Судасу связаться с Букингемским дворцом и британским МИД, чтобы получить от них официальное подтверждение, сообщает Edmonton Journal. Там же заверили, что леди Маргарет жива и здорова.

Сразу после этого на смартфоны присутствующих поступили сообщения о том, что произошло недоразумение. По словам свидетелей, Судас так прокомментировал произошедшее: «Я бы сам убил эту кошку, если бы она была жива».