Скамейка с огнетушителем и каской появилась в Бресте

Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кованая скамейка с насосом, огнетушителем, пожарным рукавом и каской разместилась рядом со зданием первой пожарной службы Бреста, созданной около 90 лет назад.

Скульптурная композиция сразу привлекла внимание горожан. Её эскиз разработали сотрудники МЧС.

Константин Шершунович, начальник Брестского областного управления МЧС РБ:

Как сделать так, чтобы это место было памятным. Вот родилась такая значит идея, сделать такую скамейку пожарного. Место очень удобное – парк Свободы. Любой человек, проходя, поинтересовался нестандартным таким подходом к устройству скамейки, потому что она сделана в пожарном стиле. Присел, помечтал, подумал и почитал. Там есть табличка, в честь чего эта скамейка создана.