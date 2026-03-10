СК: следователи устанавливают обстоятельства гибели беременной в больнице

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 26-летней беременной женщины, которая скончалась 8 марта в больнице в Минской области. Об этом сообщает Следственный комитет в официальном Telegram-канале.

Дзержинский районный отдел Следственного комитета проводит тщательную проверку. На месте работала оперативная группа: изъята медицинская документация, медикаменты и инструменты, опрошены свидетели. Назначен комплекс экспертиз.

Особое внимание будет уделено причинам трагедии, приведшей к гибели пациентки и плода.

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