Ситуация в Кыргызстане продолжает стремительно накаляться

Все большее количество людей, недовольные действиями временной администрации, требуют возвращения законных властей страны.

В Оше и Джалал-Абаде сторонники президента Бакиева и его представителей на местах взяли под свой контроль здания облисполкомов и аэропортов. Схожим образом развиваются события и в Баткене. Произвол временщиков в этих городах вывел тысячи человек на улицы с пропрезидентскими лозунгами. Оценку последних решений организаторов кровавых апрельских беспорядков дают и зарубежные эксперты.

Так сотрудник российского института стратегических исследований Аждар Куртов заявил: «События, произошедшие в Кыргызстане, действительно являются антиконституционным переворотом, и в этом отношении с Лукашенко трудно спорить. Так же, как и с тем, что новые власти в Кыргызстане не имеют достаточной легитимности... Просто надо признать, что юридически Лукашенко прав, когда отказывается принимать требования экстрадиции Бакиева новыми кыргызскими властями. Мало того, Бакиев формально и сейчас – легитимный глава Кыргызстана. Никаких юридических документов, доказывающих обоснованность обвинений в адрес Бакиева, временная администрация так и не подготовила».

Тем временем, предсказать развитие событий в Кыргызстане с каждым часом все сложнее, с места событий поступает неполная и противоречивая информация. По решению временной администрации, «материалы политического характера, агитация населения на собрания и мнения отдельных людей не должны транслироваться в эфире и печати», что означает введение на юге и юго-западе страны информационной блокады.