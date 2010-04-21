Ситуация в Кыргызстане: пожар, пожирающий кыргызское общество изнутри

Ситуация в Кыргызстане с каждым днём вызывает всё большую озабоченность экспертных кругов и мирового сообщества. Кровавым беспорядкам в Бишкеке и пригородах посвящены первополосные статьи во многих зарубежных СМИ.

Одним из самых серьезных видов пожаров эксперты называют подземный, обычно именно он имеет самые тяжелые экономические и социальные последствия. Так и в Кыргызстане. То уходя на глубину, то вырываясь на поверхность огонь, вызванный группой стремящихся к власти оппозиционеров, не исчезает до сих пор. И устранить очаг возгорания временная администрация, очевидно, не в силах. Впрочем, ожидать от поджигателей успехов в борьбе с пожаром вряд ли стоит по определению.

А потому и в материалах мировых СМИ о событиях в Бишкеке все чаще звучит жесткая оценка действий временщиков. Так ранее обвинявшая президента Кыргызстана Курманбека Бакиева в применении силы против бесчинствующей толпы одна из организаторов беспорядков Роза Отунбаева после погромов в пригородах столицы вынуждена была сделать громкое пусть и непоследовательное заявление.

ИТАР-ТАСС:

Роза Отунбаева, представитель временной администрации:

«...В случаях совершения разбойных нападений на граждан, их дома и частную собственность, на гражданские и военные объекты правоохранительные органы будут открывать огонь на поражение».

О том что стрелять придется в тех людей, силами которых Отунбаева и заняла свой нынешний достаточно эфемерный пост, в заявлении не сказано. А вот эксперты не говорить о комплексном социальном, экономическом и межэтническом кризисе безвластия в Кыргызстане уже попросту не могут.

Новая Газета:

«Ситуация в Бишкеке неуправляемая. Есть люди, которые идут на захват, а есть люди которые идут на защиту собственности. Это раскол общества. Если раньше говорили о расколе [Кыргызстана] на север и юг, то сегодня страна делится на ополченцев и мародеров».

Грани.Ру:

«Происходящее там [в Кыргызстане] нельзя назвать даже государственным переворотом. Это гибель кыргызской государственности, расцивилизовывание страны».

Одновременно с этим издания говорят о роли, которую отыграли внешние силы во взрывоопасных событиях в Кыргызстане.

The New York Times:

«Отказ Бакиева закрыть американскую базу в аэропорту "Манас" стал причиной целой серии шагов со стороны Кремля – от обличительных репортажей на российском государственном телевидении о правительстве Бакиева до повышения пошлин на нефтепродукты».

TheDailyBeast.Com (США):

«Бывший посол в Таджикистане и Афганистане Р.Финн отмечает, что Москва поддерживала бунт против кыргызского руководства... Резкий рост цен, заставивший граждан выйти на улицы, стал результатом российского решения о приостановке в феврале очередного транша кредита».

В свою очередь российские издания не могут не упомянуть и последствия кыргызских беспорядков для русской диаспоры.

Грани.Ру:

«За несколько дней содержанием информационных сообщений в контролируемых [российскими] властями СМИ стало преуменьшение масштабов тамошней смуты и бедствий русскоязычного населения. И понятно, почему. Российское государство показало свое полное бессилие в том, что касается защиты соотечественников».

Завтра:

«Погромы этнических русских в Кыргызстане. Спровоцированные сменой власти, фактически означают начало гражданской войны...»

Впрочем, выход из сложившейся драматической ситуации есть, и он был четко обозначен, в частности, в выступлении одного из лидеров ОДКБ, СНГ, Президента Беларуси Александра Лукашенко. Лишь скорейшие выборы под наблюдением авторитетных международных организаций с участием всех внутриполитических сил, в том числе законного лидера Курманбека Бакиева, могут легитимизировать власть и переломить угрожающую тенденцию последних дней.

Регнум.Ру:

Левон Зурабян, координатор Центрального офиса Армянского национального конгресса:

«Эти разрушения и погромы на самом деле не имеют никакого смысла, они вредны для государства. Сегодня можно сказать, что в Кыргызстане больше нет серьезного государства, больше нет серьезной политической системы».

Сегодня, после выступления Александра Лукашенко, в ОДКБ под председательством России вспомнили, что главная задача организации — обеспечение коллективной безопасности.

ИТАР-ТАСС:

«Возможные пути урегулирования ситуации в Кыргызстане будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ».

А до тех пор, пока власти не будет возвращен статус единственной законной силы в стране, пожар, пожирающий сегодня кыргызское общество изнутри, по мнению большинства экспертов, будет только разгораться.