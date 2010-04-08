Ситуация с паводком в Беларуси стабилизируется

Затопленные подворья возвращаются к обычному распорядку жизни. В целом, этой весной наихудшие прогнозы подтоплений не оправдались. Их оказалось в несколько раз меньше, чем предвещали последствия сильных зимних снегопадов.
Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
– Более напряженная ситуация – по балтийскому бассейну рек. Это Западная Двина и ее притоки. Но и там уровень воды падает. Надеемся, что в ближайшие несколько дней пик по северу будет пройден ну и, в принципе, вся ситуация пойдет на убыль.