Ситуация с паводком в Беларуси стабилизируется

Это касается в первую очередь южных районов республики. В Припяти, Днепре, и других реках Черноморского бассейна уровень воды постепенно снижается.

Затопленные подворья возвращаются к обычному распорядку жизни. В целом, этой весной наихудшие прогнозы подтоплений не оправдались. Их оказалось в несколько раз меньше, чем предвещали последствия сильных зимних снегопадов.

Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

– Более напряженная ситуация – по балтийскому бассейну рек. Это Западная Двина и ее притоки. Но и там уровень воды падает. Надеемся, что в ближайшие несколько дней пик по северу будет пройден ну и, в принципе, вся ситуация пойдет на убыль.