Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные на 22 октября

Новости Беларуси. К ситуации с COVID-19. По информации Минздрава в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 81 501 пациент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента вспышки инфекции с положительным тестом зарегистрированы 90 380 человек. Всего проведено более 2 290 000 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 945 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

В последние недели наши медики отмечают некоторый всплеск заболеваемости. Однако в целом обстановка остается контролируемой. Немаловажную роль в сдерживании инфекции сыграло обязательное ношение масок в общественных местах.