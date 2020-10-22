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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные на 22 октября

22 октября 2020 13:44
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Новости Беларуси. К ситуации с COVID-19. По информации Минздрава в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 81 501 пациент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные на 22 октября-1

С момента вспышки инфекции с положительным тестом зарегистрированы 90 380 человек. Всего проведено более 2 290 000 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 945 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.  

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные на 22 октября-4

В последние недели наши медики отмечают некоторый всплеск заболеваемости. Однако в целом обстановка остается контролируемой. Немаловажную роль в сдерживании инфекции сыграло обязательное ношение масок в общественных местах.  

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные на 22 октября-7

Эпидемиологи по-прежнему призывают не пренебрегать элементарными правилами безопасности: держать социальную дистанцию и чаще мыть руки. И, конечно, особое внимание – пожилым людям. В этот период они по-прежнему остаются в зоне высокого риска.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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