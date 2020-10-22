Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные на 22 октября

Новости Беларуси. К ситуации с COVID-19. По информации Минздрава в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 81 501 пациент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К ситуации с COVID-19. По информации Минздрава в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 81 501 пациент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента вспышки инфекции с положительным тестом зарегистрированы 90 380 человек. Всего проведено более 2 290 000 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 945 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
В последние недели наши медики отмечают некоторый всплеск заболеваемости. Однако в целом обстановка остается контролируемой. Немаловажную роль в сдерживании инфекции сыграло обязательное ношение масок в общественных местах.
Эпидемиологи по-прежнему призывают не пренебрегать элементарными правилами безопасности: держать социальную дистанцию и чаще мыть руки. И, конечно, особое внимание – пожилым людям. В этот период они по-прежнему остаются в зоне высокого риска.