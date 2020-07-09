Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные Минздрава на 9 июля

Новости Беларуси. В Беларуси к 9 июля вылечились от COVID-19 и отпущены из медучреждений 53 609 пациентов.

Как информирует Минздрав в Telegram-канале, в стране инфекция обнаружена у 64 411 человек. На территории республики скончались 449 пациентов с хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусом.

В Беларуси сделано 1 099 571 тестов на COVID-19.

Ранее стало известно, что в случае второй волны коронавируса многие страны не будут вводить карантин.