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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Данные Минздрава на 9 июля

09 июля 2020 14:06
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Новости Беларуси. В Беларуси к 9 июля вылечились от COVID-19 и отпущены из медучреждений 53 609 пациентов.

Как информирует Минздрав в Telegram-канале, в стране инфекция обнаружена у 64 411 человек. На территории республики скончались 449 пациентов с хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусом.

В Беларуси сделано 1 099 571 тестов на COVID-19.

Ранее стало известно, что в случае второй волны коронавируса многие страны не будут вводить карантин.

Жёсткие ограничительные меры, которые вводились в некоторых государствах, спровоцировали серьёзные экономические и социальные последствия (здесь подробности).

# Коронавирус # общество

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