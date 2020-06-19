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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Цифры Минздрава на 19 июня

19 июня 2020 11:04
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Новости Беларуси. На 19 июня в Беларуси вылечились и выписаны из медицинских учреждений 35 275 пациентов. Ранее у них был положительный результат теста на COVID-19.

Согласно сведениям Минздрава, опубликованным в Telegram-канале, в стране коронавирус подтверждён у 57 333 человек. На территории Беларуси умерли 337 пациентов с хроническими заболеваниями, которые были отягощены COVID-19.

Всего в стране сделано 821 887 тестов на коронавирусную инфекцию.

«Пульс стал больше 100 ударов, першило в горле, пропало обоняние».

Как оператор СТВ заболел коронавирусом и вылечился – читайте здесь.

# Коронавирус # общество

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