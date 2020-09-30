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Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 30 сентября

30 сентября 2020 16:22
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Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели 74 525 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 30 сентября-1

Такую статистику 30 сентября озвучили в Минздраве. Зарегистрированы 78 631 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено почти 1 миллион 860 тысяч.  

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 833 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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