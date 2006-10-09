Ситуация на дорогах страны остается напряженной

В Беларуси за прошедшие выходные дни произошло 84 ДТП с тяжкими последствиями. 13 человек погибли, 83 получили травмы и увечья. Всплеск травматизма по-прежнему приходится на выходные, констатируют стражи дорожного порядка. Причем, аварийность связана не только с погодными условиями, сокращением светового дня, но и с тем, что некоторые водители грубо нарушают правила дорожного движения. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автолюбителям быть предельно внимательными при появлении на проезжей части пешеходов и велосипедистов, особенно вблизи сельских населенных пунктов и в темное время суток.