Ситуация на белорусско-польской границе стабилизируется

Пассажиропоток в две стороны увеличился в четыре раза. На пункте пропуска "Варшавский мост" движение полностью восстановлено. За последние сутки пропущено более 600 автомобилей. На пункте "Козловичи" в ночь прошли 200 фур. Однако, чтобы работа вышла на повседневный режим, потребуется несколько дней.



В Министерстве финансов Польши продолжаются переговоры между представителями правительства и профсоюзами таможенников. Как сообщают информагентства, каждая из сторон заняла твердую позицию. Комментаторы считают, что переговоры с протестующими таможенниками будут сложными и могут продлиться не один день.