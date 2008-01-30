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Ситуация на белорусско-польской границе стабилизируется

30 января 2008 09:05
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Пассажиропоток в две стороны увеличился в четыре раза. На пункте пропуска "Варшавский мост" движение полностью восстановлено. За последние сутки пропущено более 600 автомобилей. На пункте "Козловичи" в ночь прошли 200 фур. Однако, чтобы работа вышла на повседневный режим, потребуется несколько дней.

В Министерстве финансов Польши продолжаются переговоры между представителями правительства и профсоюзами таможенников. Как сообщают информагентства, каждая из сторон заняла твердую позицию. Комментаторы считают, что переговоры с протестующими таможенниками будут сложными и могут продлиться не один день.
# общество

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