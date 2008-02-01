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Ситуация на белорусско-польской границе нормализуется

01 февраля 2008 17:51
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Оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

Такую информацию сегодня сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси. Легковые автомобили перемещаются беспрепятственно, очереди уменьшаются.

Правительству Польши удалось-таки достичь соглашения с сотрудниками таможенных служб, которые протестовали против низких зарплат и недостаточных социальных гарантий. Сотрудники таможни согласились на предложение об увеличении зарплаты на 500 злотых в месяц.

Международный пункта пропуска "Козловичи-Кукурыки" в Бресте сегодня работал без сбоев. Напомним, именно этот участок границы во время "тихого" протеста польской таможни был самым проблемным.

На польской стороне уже в первые дни забастовки  скопилось почти 2 тысячи большегрузов. На данный момент очереди на границе отсутствуют. В обе стороны за последние сутки через пункт пропуска "Козловичи" проследовало более 1000 автомобилей.

На Гродненском участке Белорусско-польской границы ситуация остается без изменений уже на протяжении двух последних дней. На сопредельной  стороне оформление ведется, но медленными темпами. Однако очередь не собирается больше 2-3-х километров.

Автомобили пересекают границу практически за 5 часов. Из-за неопределённости ситуации, основной грузопоток перераспределён на литовско-белорусскую границу. Многие перевозчики таким образам обезопасили свои грузы от вынужденного простоя.


 

# общество

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