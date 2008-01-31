Прямой эфир

Ситуация на белорусско-польской границе может осложниться

31 января 2008 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Причиной стала неудавшаяся попытка переговоров польского премьера Дональда Туска и профсоюза таможенников.

Сейчас водители фур решают вопрос о блокировании основных выездов из Варшавы. Некоторые трассы уже перекрыты. В кольцо фур на выезде с территории погранперехода "Козловичи-Кукурыки" попал и белорусский консул в Бяла Подляске. После того, как он сообщил водителям, что он представитель Беларуси, водители разъехались и дали возможность дипработнику выехать в Бяла Подляску.

Официального заявления об отмене забастовки с польской стороны не поступало. Сейчас очередь с польской стороны - 45 километров. К выходным дням транспортные потоки могут увеличиться. Белорусские водители пока не хотят въезжать в соседнюю страну, опасаясь, что акция протеста может вспыхнуть с новой силой. В этом случае с возвращением на родину возникнут проблемы.

Между тем, Министерство транспорта Беларуси обратилось в Минтранспорта Польши и через МИД к польским властям с требованием стабилизировать в ближайшее время ситуацию на белорусско-польской границе.

По имеющимся данным, за прошедшую ночь в пункте пропуска "Козловичи-Кукурыки" на въезд в Беларусь было оформлено около 400 большегрузов, на выезд - порядка 150. Этого недостаточно для обеспечения нормальной работы на западной границе Беларуси.

Перевозчики несут как материальные, так и имиджевые издержки. Каждый день простоя оценивается в 300-400 долларов. Убытки несут как транспортные организации, так и экспортеры, и импортеры товаров. Министерство юстиции Беларуси рассматривает возможность обращения к властям Польши с целью возмещения нанесенного ущерба.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
31 января 2008 15:28

В Беларуси завершилась отправка новобранцев

31 января 2008 15:21

Вступить в ЖСК смогут не только нуждающиеся

31 января 2008 11:59

Педагогам сохранен отпуск 56 календарных дней