Ситуация на белорусско-польской границе может осложниться

Причиной стала неудавшаяся попытка переговоров польского премьера Дональда Туска и профсоюза таможенников.

Сейчас водители фур решают вопрос о блокировании основных выездов из Варшавы. Некоторые трассы уже перекрыты. В кольцо фур на выезде с территории погранперехода "Козловичи-Кукурыки" попал и белорусский консул в Бяла Подляске. После того, как он сообщил водителям, что он представитель Беларуси, водители разъехались и дали возможность дипработнику выехать в Бяла Подляску.



Официального заявления об отмене забастовки с польской стороны не поступало. Сейчас очередь с польской стороны - 45 километров. К выходным дням транспортные потоки могут увеличиться. Белорусские водители пока не хотят въезжать в соседнюю страну, опасаясь, что акция протеста может вспыхнуть с новой силой. В этом случае с возвращением на родину возникнут проблемы.



Между тем, Министерство транспорта Беларуси обратилось в Минтранспорта Польши и через МИД к польским властям с требованием стабилизировать в ближайшее время ситуацию на белорусско-польской границе.



По имеющимся данным, за прошедшую ночь в пункте пропуска "Козловичи-Кукурыки" на въезд в Беларусь было оформлено около 400 большегрузов, на выезд - порядка 150. Этого недостаточно для обеспечения нормальной работы на западной границе Беларуси.



Перевозчики несут как материальные, так и имиджевые издержки. Каждый день простоя оценивается в 300-400 долларов. Убытки несут как транспортные организации, так и экспортеры, и импортеры товаров. Министерство юстиции Беларуси рассматривает возможность обращения к властям Польши с целью возмещения нанесенного ущерба.

