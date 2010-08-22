Системы видеонаблюдения на белорусских дорогах помогают следить за погодой, разруливать пробки и предотвращать преступления

Вот почти мини-телецентр ГУВД (см. видео к сюжету — ред.). На этих 24 экранах транслируется реальная жизнь реальных людей. Металлические «наблюдатели» установлены по всему Минску. Камеры имеют различные возможности: некоторые, например, обзор на 360 градусов и укрупнение на любые детали — рассмотреть можно даже пуговицы на куртке преступника.

Александр Ластовский, начальник отдел информации и общественных связей ГУВД Минска:

Нередко в поле зрения видеокамер попадают уличные преступления. Данная видеокартинка помогает нашим дежурным молниеносно, профессионально и грамотно управлять милицейскими нарядами для предотвращения преступлений.

А в этой «телестудии» кроме видеокартинки отображается также температура воздуха, направление ветра и его сила. Владение гидрометеорологической информацией помогает дорожникам быстро разгребать сугробы и засыпать песком ледяные катки зимой, а летом оперативно латать выбоины и ремонтировать уличные покрытия.

Александр Зайцев, начальник дежурно-диспетчерской службы Минскавтодор-центра:

Случаются аварии, заторы. Оперативно информируем как пользователей автомобильных дорог (существует возможность вывода такой информации на дорожно-измерительные станции), так и ГАИ.

Этим камерам можно задавать и разные режимы. Например, фотофиксация всех автомобилей, которые двигаются со скоростью на 20 км/ч выше разрешенной. Дорожники с сотрудниками ГАИ проверили такой эксперимент. Оказалось, что каждый час сильнее на педаль газа давят аж 200 человек.

Есть фотография — никуда не денешься. Сотрудники ГАИ вооружаются умными приборами, с которыми не поспоришь. Ведь некоторые водители, видя обыкновенные радары — в народе «фены» — доказывают, что в потоке автомобилей превышал не он. С юридической точки зрения, инспектор не имеет возможности доказать обратное.

Михаил Корниевич, командир взвода ОГАИ Ленинского РОВД Минска:

Для инспектора использование прибора с видеофиксацией намного лучше, так как исключает возможность — это значительная доказательная база — при общении с водителями — большинство признают свою вину. Все четко видно. Водители от ответственности уйти не могут.

Водители:

С видеофиксацией ты уже знаешь, что это твоя скорость. Вариантов отпирательства быть не может.

Это не радар. Все видно — без комментариев. Если нарушил, от ответственности не уйдешь.

«Визир», «Искра», «Арена» — так называются смарт-приборы, которыми инспекторы ГАИ останавливают нарушителей скоростных режимов. Особенность работы всех этих умных приборов — они имеют законную силу только тогда, когда водителя-лихача словят, как говорится, с поличным. В Европе фото и видео-фиксаторы снимают сами по себе, без инспектора.

Жанна Тройно, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Проблема в том, что сотрудники ГАИ фиксируют нарушения только тогда, когда сами находятся на линии. Они выставляют приборы скорости меры. Допустим, «Арену» можно поставить работать и стационарно, без инспектора, и с нее снимать информацию по регистрационному номеру. Можно определить владельца и вызвать его. Хорошо, если он сам управлял автомобилем. Тогда мы составляем административный материал и привлекаем его к ответственности. Но бывает, что приходит владелец и говорит, что машина на мне, но я на ней не езжу или в тот день не я на ней ехал и не я нарушал правила дорожного движения.

Проблему «я-не я и машина не моя» может решить только поправка в закон. ГАИ на ней и настаивает: закрепить ответственность за нарушения за владельцем авто. Тогда так называемые «письма счастья» можно будет отправлять по почте и оплачивать штрафы в ближайших отделениях банка. Почти такая система, правда в тестовом режиме, работает на трассе Е30/М1 «Брест-Москва». Кто по ней ехал ночью с нарушением скорости, уже ощутил вспышку фиксатора в спину. Здесь на 650 километрах установлены 100 датчиков. Но снимают они не для того, чтобы кому-то выписали штраф. Смысл более глобальный.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Состояние общественной безопасности не имеет никаких тенденций к резкому ухудшению. Просто мы созрели, чтобы здесь использовать какие-то технические средства. Речь идет не о том, чтобы смотреть везде и всё, а в том, чтобы решить наиболее актуальные вопросы, в частности, повышение скоростного режима — не удивляйтесь этому. Это очень актуальная вещь: наш транспорт и состояние дорог позволяют это сделать.

В ближайшем будущем каждая видеокамера должна работать на единую систему, первое и ключевое слово в названии которой — интеллектуальная.

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Цель системы видеонаблюдения — не наказание и выявление нарушителей, а формирование более безопасного поведения. Эффект от того, что люди снижают скорость, видя камеру. Это и есть искомый результат.

Видеокамера для водителя будет — как пугало. В Европе больший эффект имеют муляжи. Ведь они ничего не стоят, а цель достигается. Средняя скорость потока ниже, а значит, безопасность выше. Вот график с результатами исследований скорости в Швеции, где, к слову, дорожная обстановка одна из самых продуманных, а значит, безопасных, в Европе.

Синяя линия — это скорость автомобиля по дороге без видеокамер, красная — при автоматическом контроле. Итог — не количество заплаченных водителями штрафов, а уменьшение скорости на 15-20 км/ч.

А вот еще одна статистика — тоже шведская — снижение аварийности при видеоконтроле. По всем показателям уменьшение — в минус.

Александр Ластовский, начальник отдел информации и общественных связей ГУВД Минска:

Интеллектуальная транспортная система позволит в режиме реального времени получать информацию об автомобиле, с какой скоростью он движется, как и куда, а также есть ли правонарушения, связанные с госномером данного автомобиля. В нашей стране, если такая система заработает, то это будет существенный прорыв в плане правоохранительной деятельности и в плане обеспечения как личной, так и дорожной безопасности.

Возможности интеллектуальных систем в будущем звучат, как футуристические сказки. Приборы смогут вычислять пьяных за рулем по фиксации паров этанола в салоне. Умные аппараты сами будут давать зеленый свет в местах час-пик. Через GPS и другие системы даже блокировать или заводить двигатели машин.

Например, на улице Платонова целое лето снимают всех пешеходов и водителей 6 видеокамер. Они установлены на столбах и крыше здания одного из зданий. Это эксперимент шведского университета и белорусской общественной организации независимых экспертов на транспорте. этакая очередная проба из сценария о мире взаимосвязанных транспортных систем. На днях видео с этих камер отсмотрят и проанализируют — не для того, чтобы кому-то выписать штраф за нарушение, а чтобы понять, насколько безопасен этот перекресток для тех, кто находится на нем. Если нет — надо что-то в нем менять. Делать жизнь города лучше — вот главный смысл существования интеллектуальных транспортных систем.

Александра Кулакова, Анастасия Корниенко, Илья Пучко и Андрей Зарецкий на неделе о видимом и невидимом.