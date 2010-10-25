Система закупок ООН поможет увеличить экспорт продукции белорусских предприятий

К такому выводу пришли в Минске представители ООН на встрече с белорусскими производителями.

Рынок востребованных услуг весьма разнообразен. Это грузовые, морские, железнодорожные перевозки, экспедиторские услуги, складирование и логистика, а также страховые, юридические, финансовые услуги. В качестве потенциальных поставщиков этой организации уже зарегистрированы 78 белорусских предприятий. Но экспортные возможности страны гораздо шире, поэтому значительно большее количество предприятий может участвовать в закупках.

Андрей Евдоченко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Для средних компаний, для малых компаний, безусловно, – это важная могла бы быть составляющая маркетинговой политики. Поэтому произошли другие трансформации в мире за это время. Исходя из этих условий, в которых мы сейчас живем, мы посчитали необходимым организовать такой же семинар ООН для специалистов наших предприятий.



Наташа Фернандез, полевой офицер департамента закупок ООН:

Пытаемся всех сагитировать зарегистрироваться в базе наших поставщиков. Это позволит предприятиям принимать участие в наших тендерах. Позволит нам, закупщикам из ООН включать эти предприятия в список для приглашения на участие в тендерах.