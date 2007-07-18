В централизованном тестировании в нынешнем году приняли участие около 195 тысяч человек.

Система тестирования себя оправдывает, прежде всего, отсутствием субъективизма в оценке знаний. Об этом, оценивая итоги централизованного тестирования, сообщил сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Анатолий Рубинов.

В 2007 году знания с помощью тестов испытывали около 200 тысяч абитуриентов. Централизованное тестирование прошло с 12 по 28 июня. Те же юноши и девушки, что по уважительным причинам не смогли проверить свои знания в установленные сроки, пришли в резервный день 4 июля.

Тестирование проводилось по 14 предметам. Наибольшим спросом пользовались испытания по математике, которое сдавали более 127 тысяч человек. По оценке специалистов, нарушений было немного. 70 человек были удалены за нарушения правил тестирования. 8% тестов были решены совсем плохо - эти абитуриенты не набрали 15 баллов, дающих право поступать в высшие учебные заведения.

