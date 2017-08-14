Сирийские дети отдохнут в белорусских лагерях

Новости Беларуси. Белорусские лагеря «Зубренок» и «Родничок» готовы ко встрече сирийских детей. Группа из 80 ребят в возрасте от 8 до 15 лет прибывает 14 августа вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дети из приютов, оставшиеся без родителей, познавшие ужасы войны и плена. В Беларуси они в первую очередь будут обследованы медиками. При необходимости им проведут санаторно-курортное лечение, окажут психологическую помощь. Кроме того, маленьких сирийцев ждет разнообразная программа, экскурсии в Мир, Несвиж, Минск.