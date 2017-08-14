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Сирийские дети отдохнут в белорусских лагерях

14 августа 2017 06:28
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Новости Беларуси. Белорусские лагеря «Зубренок» и «Родничок» готовы ко встрече сирийских детей. Группа из 80 ребят в возрасте от 8 до 15 лет прибывает 14 августа вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дети из приютов, оставшиеся без родителей, познавшие ужасы войны и плена. В Беларуси они в первую очередь будут обследованы медиками. При необходимости им проведут санаторно-курортное лечение, окажут психологическую помощь. Кроме того, маленьких сирийцев ждет разнообразная программа, экскурсии в Мир, Несвиж, Минск.

Сирийские дети отдохнут в белорусских лагерях-1

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Есть особенности питания, есть особенности воспитания и т.д. В первую очередь, мы изучали этот вопрос, затем готовили материально-техническую базу, готовили кадры, искали переводчиков, составляли программу.

Всего же в белорусских лагерях успели поправить здоровье уже 340 тысяч ребят, в том числе детей-инвалидов. Для них были созданы специальные условия, некоторые отдыхали вместе с родителями.

# общество # Детские лагеря в Беларуси

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