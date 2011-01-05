Синоптики: В Беларуси в январе будут и оттепель, и снегопады

Снегопады в январе еще будут. А вот следует ли ждать крещенских морозов и будет ли в Беларуси ранняя весна, пока синоптики ответить не готовы.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

В январе-феврале ожидается неустойчивый характер погоды. Будут еще и оттепель, и снегопады. К сожалению, погода будет меняться. Ночью будет довольно спокойно, температура воздуха будет от –5 до –12. Если ночью по западной половине Беларуси ожидается снег, то днем погода будет меняться.

Первые дни января уже удивили рекордным количеством осадков. Самые большие сугробы выросли на севере страны. На уборку снега вышла вся коммунальная техника. Работа идет круглосуточно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».