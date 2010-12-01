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Синоптики: В Беларуси сегодня обновится температурный рекорд дня

01 декабря 2010 13:15
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Первый день зимы претендует на обновление рекорда дневной температуры воздуха. Сегодня — – 6. Предыдущее достижение было в 1980 году, когда столбик термометра опустился почти до 14 мороза.

Первый снег показал, что многие водители оказались не готовы к эксплуатации авто в сложных метеорологических условиях. Только в Минске накануне произошло 235 мелких ДТП. И это также рекорд уходящего года.

Сегодня осадков не ожидается. А завтра снова пойдет снег. Дорожная милиция призывает всех водителей не мешать снегоуборочной технике, не нарушать правила парковки и остановки транспортных средств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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# общество # Погода

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