Синоптики: В Беларуси сегодня обновится температурный рекорд дня

Первый снег показал, что многие водители оказались не готовы к эксплуатации авто в сложных метеорологических условиях. Только в Минске накануне произошло 235 мелких ДТП. И это также рекорд уходящего года.
Сегодня осадков не ожидается. А завтра снова пойдет снег. Дорожная милиция призывает всех водителей не мешать снегоуборочной технике, не нарушать правила парковки и остановки транспортных средств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Из-за снегопада и гололеда в Минске произошло 235 аварий за день
Из-за снегопада на трассе Минск-Гомель Mercedes залетел под грузовик