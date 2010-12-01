Синоптики: В Беларуси сегодня обновится температурный рекорд дня

Первый день зимы претендует на обновление рекорда дневной температуры воздуха. Сегодня — – 6. Предыдущее достижение было в 1980 году, когда столбик термометра опустился почти до 14 мороза.

Первый снег показал, что многие водители оказались не готовы к эксплуатации авто в сложных метеорологических условиях. Только в Минске накануне произошло 235 мелких ДТП. И это также рекорд уходящего года.

Сегодня осадков не ожидается. А завтра снова пойдет снег. Дорожная милиция призывает всех водителей не мешать снегоуборочной технике, не нарушать правила парковки и остановки транспортных средств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Из-за снегопада и гололеда в Минске произошло 235 аварий за день

Из-за снегопада на трассе Минск-Гомель Mercedes залетел под грузовик