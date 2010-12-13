Синоптики: В Беларуси к выходным ожидаются Никольские морозы

Эта неделя в Беларуси будет по-настоящему зимней и морозной. Уже завтра во многие районах страны пойдет снег.

На отдельных участках дорог сохранится гололедица. В предстоящие дни будет на 4-9 градусов холоднее обычного. А к выходным ожидаются, как говорят в народе, Никольские морозы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр»:

В выходные дни характер погоды существенно не изменится, однако ночью морозы окрепнут: будет от -8 до -15 градусов, при прояснениях — до -23. Днем — от –5 до -12. Также в выходные прогнозируется северный ветер, так что будет казаться, что температура воздуха еще ниже. Так что, чтобы чувствовать себя комфортно, одевайтесь потеплее, чтобы не получить обморожение.

Синоптики: В Беларуси к середине недели ожидается 20-градусный мороз