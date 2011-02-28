Синоптики сделали прогноз на начало весны в Беларуси

Календарная зима завершается, однако морозы не спешат уходить. Первая весенняя неделя в Беларуси ожидается холодной.

Власть над погодой по-прежнему будет удерживать антициклон с северных широт. В первые мартовские дни, в основном, будет без осадков. Завтра столбик термометра опуститься до 17, а местами до -22.

В ночь на 2 марта по северо-востоку ожидается до 24 мороза. В конце недели подует резкий западный и северо-западный ветер.

По оценке климатологов, нынешняя зима оказалась холоднее обычной. При этом морозными были декабрь и февраль, а январь оказался на 2-3 градуса выше климатической нормы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».