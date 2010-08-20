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Синоптики: с завтрашнего дня в Беларуси потеплеет

20 августа 2010 14:16
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Днем будет до +25, а в воскресенье столбик термометра поднимется еще выше. Теплой обещает быть погода и в начале следующей недели. Но во второй половине недели в республике вновь заметно похолодает.
# общество # Погода

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