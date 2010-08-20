Синоптики: с завтрашнего дня в Беларуси потеплеет

Около 3 тысяч минских педагогов собрались сегодня во Дворце Республики. Среди приглашенных — гости из России, Украины, Литвы, Латвии и Венесуэлы.
Таковы результаты республиканского телефонного опроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента.
Они уже выехали из Вязьмы, и во второй половине дня их будут встречать на границе Беларуси со Смоленской областью.
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