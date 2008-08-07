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Синоптики рекомендуют сельским хозяйствам Беларуси максимально использовать погожие часы для уборки зерна

07 августа 2008 08:07
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Сегодня и завтра погода улучшится. Осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +25, по юго-западу до +30 тепла. А в субботу и в воскресенье на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные. Комбайны смогут работать лишь по мере просыхания стеблестоя. Неустойчивой будет погода и в начале новой недели. При этом аграрии отмечают, что уборка зерновых идет достаточно высокими темпами. Всё спелое зерно убирается вовремя. К сегодняшнему утру в республике намолочено три миллиона восемьсот тысяч тонн зерна нового урожая.
# общество

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