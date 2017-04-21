Синоптики рекомендуют одеваться теплее: какая погода в столице ожидается на выходных?

Новости Беларуси. А вот аттракциона щедрости от небесной канцелярии 22 апреля ожидать не стоит. Синоптики рекомендуют одеваться потеплее. 22 апреля объявлен оранжевый уровень опасности.

Словом, выходные будут развиваться по-настоящему весеннему сценарию – с дождями и сильным ветром.