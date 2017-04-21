Синоптики рекомендуют одеваться теплее: какая погода в столице ожидается на выходных?

Новости Беларуси. А вот аттракциона щедрости от небесной канцелярии 22 апреля ожидать не стоит. Синоптики рекомендуют одеваться потеплее.
22 апреля объявлен оранжевый уровень опасности.
Новости Беларуси. А вот аттракциона щедрости от небесной канцелярии 22 апреля ожидать не стоит. Синоптики рекомендуют одеваться потеплее.
22 апреля объявлен оранжевый уровень опасности.
Словом, выходные будут развиваться по-настоящему весеннему сценарию – с дождями и сильным ветром.
Днем столбик термометра поднимется до семи градусов.
Значительно потеплеет в начале недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.