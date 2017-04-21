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Синоптики рекомендуют одеваться теплее: какая погода в столице ожидается на выходных?

21 апреля 2017 17:27
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Новости Беларуси. А вот аттракциона щедрости от небесной канцелярии 22 апреля ожидать не стоит. Синоптики рекомендуют одеваться потеплее.

22 апреля объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики рекомендуют одеваться теплее: какая погода в столице ожидается на выходных?-1

Словом, выходные будут развиваться по-настоящему весеннему сценарию – с дождями и сильным ветром.

Днем столбик термометра поднимется до семи градусов.

Значительно потеплеет в начале недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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