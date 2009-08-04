Синоптики презентовали статистику по климатическим рекордам в Беларуси

Оказалось, что максимальная температура +38 – отмечена в Василевичах в 46-м году. В Минске в 36-м было 35 градусов жары. Самый морозный день – минус 42 – выдался в Толочине в 40-м. В этом же году и в Минске было минус 39. Рекорд осадков отмечен в Пружанах в 31-м, когда за день выпало 329 мм. Самый сильный ветер – 40 м/с – зафиксирован в Докшицах в 67-м и 69-м годах и на метеостанции Слуцк в 59-м. Максимальный снежный покров – более 70-ти см, образовался в Поставском районе в 65-м. В Минске 60-ти сантиметровые сугробы были в 96-м.