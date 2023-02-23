Синоптики предупреждают о гололедице 24 февраля. Объявлен оранжевый уровень опасности

Сложные погодные условия ожидаются в Беларуси в пятницу, 24 февраля. На дорогах будет скользко – объявлен повышенный уровень опасности.

По данным Белгидромета, в дневные часы практически по всей стране прогнозируются снег, мокрый снег и дождь. Сложные погодные условия возможны на дорогах из-за гололедицы. Порывы ветра днем ожидаются до 14 метров в секунду. Показатели температуры воздуха ночью в восточных районах страны составят ниже 14 градусов. Днем преимущественно ожидается плюс (от минус 1 до плюс 4 градусов, по юго-западной части потеплеет до плюс 7).