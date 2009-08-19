Синоптики обзавелись грозным прибором

Грозопеленгатор-дальномер «Alwes», который тестируют в Республиканском гидрометеорологическом центре, может фиксировать грозовые явления на расстоянии до 2 тысяч километров.

Прибор достаточно непростой: антенна величиной со шляпку боровика, которая принимает сигналы из атмосферы, соединена с компьютерным блоком. Принятая информация в режиме реального времени отправляется в Главную геофизическую обсерваторию имени А. И. Воейкова в Санкт-Петербург и после обработки выводится на большой монитор в Республиканском гидрометеорологическом центре.

Грозопеленгатор работает в круглосуточном режиме, информация обновляется каждые 5 минут. Вероятность обнаружения грозовых очагов в зоне до 200 км – не менее 90 %. Система используется автономно и в составе пеленгационных сетей местоопределения гроз, а также в комплексах мониторинга окружающей среды, в частности с метеорологическими радиолокаторами. С её помощью выявляются благоприятные условия для образования грозы.

Оперативная сеть определения местоположения гроз построенная на базе «Alwes 5», была развернута в 2006 году на северо-западе России. В июне к этой сети в тестовом режиме присоединилась Беларусь. Пока система работает успешно. Через год, если эксперимент в Минске будет признан удачным, грозопеленгаторы установят и в областных центрах Беларуси.

Особенно важно разместить такое оборудование на западной и северо-западной границе республики. Именно там начинают формироваться грозовые фронты и другие опасные явления природы. Своевременная информация о них дорогого стоит, сообщает газета «Рэспублiка».