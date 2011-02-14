Синоптики: К ночи 15 февраля в Беларуси ожидается до 30 градусов мороза

Скандинавский антициклон принес в Беларусь сильные морозы, которые в ближайшие дни будут лишь крепчать. Однако энергосистема успешно справляется с низкой температурой. А вот для озимых культур такая ситуация может оказаться опасной. Особенно на юге и западе страны, где снежный покров не достаточно мощный.

Все минусы мороза этим утром, как и многие водители, Александр прочувствовал на себе. Машина не завелась.

Александр Чумин, водитель:

Все, месяц отстояла. Был в командировке. Попробовал завести – не получилось.

Более готовыми к морозному скачку оказались водители транспорта общественного. Чтобы пассажиры не мерзли подолгу на остановках, пустили в ход профсекреты. К примеру, в топливо добавили керосин.



В Витебском автопарке для подстраховки в режим «готовности» перевели посты разогрева. Это такое ноу-хау витеблян – быстрая реанимация транспорта. В нужную часть машины с помощью спецрукава подают горячий воздух.

Геннадий Лагун, заместитель директора автобусного парка № 1 Витебска:

По сравнению с Брестом 15 градусов – это для нас еще оттепель. Это не 25 градусов. Водительский состав адаптировался к этому и автобусы.

В самом северном регионе страны уже в среду будут и самые лютые морозы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Минус 30 ночью и до 25 – днем. Но есть утешение для аграриев – снега на полях местами более полуметра – посевы не пострадают.

Людмила Бороденок, ведущий инженер-синоптик Витебского областного центра гидрометеорологии:

Витебск у нас сейчас самое заснеженное место в Республике с наибольшей рекордной высотой снежного покрова – 53 см.



Всему виною холодный скандинавский антициклон с женским именем «Габриэлла». Ветер северный станет для белорусов привычным на всю неделю. И в ее конце термометры покажут на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Всю неделю ожидается морозная и дискомфортная погода при северном ветре. Температура воздуха в ночные часы в ближайшие сутки будет 15-22, по северо-востоку – 25-27. Дневная температура – минус 10-17. По предварительным прогнозам ослабление морозов прогнозируется только в середине третей декады.



Предупреждение о суровых морозах переданы во все регионы. Их получили и энергетики, и коммунальщики. Несколько кратковременных отключений света отмечено на Гомельщине. Но в целом, система работает стабильно. Для электросетей, говорят специалисты, мороз не так страшен, как снегопад.

Валерий Поршнев, начальник центральной диспетчерской службы РУП «Витебскэнерго»:

Энергосистема работает штатно при таких температурах. При необходимости включаем дополнительное энергооборудование на наших тепловых источниках.

Регулярный температурный мониторинг идет и на всех ТЭЦ, и в котельных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Чтобы уличный минус не заморозил квартиры, контроль за плюсом в системе идет и вручную, и автоматически. На домах, где больше 20 квартир, стоят датчики, не дающие падать температуре. Малейшие отклонения видны на мониторах.

Эдмунд Гришкевич, начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В центральных тепловых пунктах то же самое. На них установлены системы автоматического регулирования, которые, независимо от человеческого фактора, настроены или на понижение температуры, или повышение.

Важно для системы сегодня обеспечить устойчивое теплоснабжение жилищного фонда.



В отличие от февраля, этот январь был значительно теплее, чем в прошлом году. Энергетики отметили снижение теплопотребления аж на 22%. Похоже, набрать их придется снова.

От колебаний температуры за окном напрямую зависит цена за отопление в жировках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда, не стоит забывать, что это все равно далеко не та сумма, которую мы платили бы без дотаций государства. А оно берет на себя почти 76% всей коммуналки.

Меж тем, в прогнозах весны синоптики пока весьма осторожны. Предварительно, она придет в Беларусь в середине марта: сначала оттепелью, а потом и теплом.