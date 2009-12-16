Синоптики фиксируют в Беларуси аномальный холод

Самой суровой зима оказалась в Витебске, в Минске чуть теплее, зато в Пружанах сегодня всего лишь -3.

Он пришел не то чтобы нежданно, вроде бы и на дворе декабрь, и до Нового года — всего ничего. Только силы, похоже, Дед Мороз, не рассчитал. Теперь у самого — мороз по коже.

Хотя аномалия погоды заключается не столько в рекордном минусе. По большому счету, белорусов трудно удивить морозом. Удивляет скорее другое — как мороз распорядился регионами нашей маленькой страны. Самой суровой зима сегодня оказалась в Витебске — -19,3. В Минске чуть теплее — - 19. Зато в Пружанах, что в Брестской области сегодня всего лишь -3. Как говорится, думайте сами, решайте сами — кому сегодня повезло больше.

Дальнобойщик Владимир и рад бы тронуться в путь. Только довезти товар до пункта назначения придется с задержкой. Теперь автовладельцам впору хвастаться не мощностью двигателя, а морозоустойчивостью топлива. У кого дизель — видно невооруженным глазом. Автомобили с такой начинкой стоят, как подснежники. И вот взаимопомощи на трассе уже никто не удивляется.

К витебчанам, к счастью, помощь приехала вовремя. Беспощадный мороз переносят относительно спокойно, не считая своеобразных ледовых побоищ за воду. Колонка — единственный источник влаги в доме. Сегодня здесь образовалась пробка. Лед колонок топят своеобразные печки на колесах. У спасателей влаги сегодня больше 20 вызовов. Это в разы больше, чем, к примеру, вчера.

Во власти морозной пучины оказались и самые маленькие жители страны. За тем, что происходит на улице, им приходится наблюдать только из окон детского садика. Выводить на прогулку малышей воспитатели не рискуют.

Юлия Радобольская, заведующая детским учреждением Минска:

Есть лимит, когда деток уже не рекомендуется выводить на прогулку. В вечернюю пору мороз усиливается, и стараемся действовать согласно санитарным нормам и устраиваем всевозможные праздники внутри дошкольного учреждения.

Потому направлять детскую энергию в нужное русло приходится в закрытом помещении. Но с неизменной, зимней тематикой. А вдруг Дед Мороз сжалится?

К тем, кто воспринял его легкомысленно, мороз проявил особую силу. Те, кто в перчатках, а не в варежках, кто в облегающей обуви, и, наконец, те, кто решил согреться горячительными методами — таких нынче в больничных покоях выше нормы. С травмами различной степени тяжести они прибывают часто в бесчувствии. Причем, редко из-за болевого шока.

Николаз Горгодзе, врач-хирург:

Самая большая ошибка — согреваться спиртным, сразу опускать ноги в горячую воду. Самое главное — быстро доставить человека в тёплое помещение, надеть тёплые носки.

В некоторых районах Беларуси мороз и вовсе погорячился. Некоторые жители частных деревянных домов решили согреться подручными и ненадежными средствами. Итого — только за минувшие сутки в республике зафиксировано более 40 пожаров, в которых погибло около 10 человек.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС:

Причины — не только нарушения правил эксплуатации печного отопления, электросетей, электрооборудования, но и неосторожное обращение с огнём при курении в нетрезвом состоянии.

А пока в планах сурового Дедушки — приберечь силы. Глядишь, и поздравлять на улице с наступающим будет некого. Выполнит ли свое обещание — будет видно.