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Синоптики: даже ночью будет не меньше 23-х тепла

13 июля 2010 11:18
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Погода в Беларуси бьет климатические рекорды. Столбик термометра перешагнул 32-х градусную отметку, что в среднем на 6 градусов выше нормы. И синоптики обещают, что температурный плюс на этой неделе будет расти. Даже ночью будет не меньше 23 тепла. В такую аномальную для наших широт жару медики советуют поменьше бывать на солнцепеке. В группе риска — пожилые люди, дети и водители. Как правило, при таком экстремальном плюсе количество ДТП на дорогах увеличивается.
# общество

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