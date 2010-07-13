Синоптики: даже ночью будет не меньше 23-х тепла

Погода в Беларуси бьет климатические рекорды. Столбик термометра перешагнул 32-х градусную отметку, что в среднем на 6 градусов выше нормы. И синоптики обещают, что температурный плюс на этой неделе будет расти. Даже ночью будет не меньше 23 тепла. В такую аномальную для наших широт жару медики советуют поменьше бывать на солнцепеке. В группе риска — пожилые люди, дети и водители. Как правило, при таком экстремальном плюсе количество ДТП на дорогах увеличивается.