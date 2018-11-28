Синоптики Беларуси прогнозируют морозы до –13 градусов

Новости Беларуси. Первый снег привел к росту ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сложная дорожная обстановка наблюдается в разных регионах страны.

Синоптики прогнозируют усиление мороза. Сегодня, 28 ноября, в Беларуси ожидается до –13 градусов. Утром водителям стоит быть готовым к туману и гололедице.

Кстати, на подготовку своего авто к зиме остаются считанные дни. С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать водителей за отсутствие зимней резины.