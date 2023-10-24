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Символу единства – 10 лет. Дворец Независимости принимает поздравления

24 октября 2023 17:26
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Новости Беларуси. 10 лет истории. Дворец Независимости отмечает юбилей. 24 октября 2013 года монументальный символ Беларуси принял первых своих гостей – здесь прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. А накануне мероприятия Президент лично проверил готовность комплекса к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символу единства – 10 лет. Дворец Независимости принимает поздравления-1

Да и в целом глава государства с первых дней контролировал строительство культурного достояния нации. Дворец планировали построить за 58 месяцев, а справились за 30. Безусловно, не в ущерб качеству. Работы выполнены с применением отечественных материалов и белорусскими мастерами. Спустя несколько лет после открытия Дворец Независимости стал доступен для посещений. Так что в его копилке сотни экскурсий и тысячи гостей. В том числе и высоких.

О том, как все начиналось, смотрите в видеоматериале.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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