Символу единства – 10 лет. Дворец Независимости принимает поздравления

Новости Беларуси. 10 лет истории. Дворец Независимости отмечает юбилей. 24 октября 2013 года монументальный символ Беларуси принял первых своих гостей – здесь прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. А накануне мероприятия Президент лично проверил готовность комплекса к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да и в целом глава государства с первых дней контролировал строительство культурного достояния нации. Дворец планировали построить за 58 месяцев, а справились за 30. Безусловно, не в ущерб качеству. Работы выполнены с применением отечественных материалов и белорусскими мастерами. Спустя несколько лет после открытия Дворец Независимости стал доступен для посещений. Так что в его копилке сотни экскурсий и тысячи гостей. В том числе и высоких.