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Символичная акция по высадке яблоневых деревьев прошла 10 апреля в Институте пограничной службы

10 апреля 2015 14:36
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Новости Беларуси. «Цветы Великой Победы». Символическая акция прошла 10 апреля в Институте пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Яблони посадили в честь знакового исторического события — 70-летия Великой Победы. Деревья каждый день будут напоминать подрастающему поколению о бессмертном подвиге советского народа. 

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК БРСМ:
Для нас праздник 70-летия Победы – сакральный праздник, который, с одной стороны, позволяет задуматься об истории, о дорогой цене, которую мы заплатили за эту Победу. Конечно, об этом нужно постоянно говорить, постоянно вспоминать. Сегодня высаживаются яблоневые сады в рамках акции «Цветы Великой Победы». Это все объединяет людей.

 

# общество # Акции

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