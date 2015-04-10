Символичная акция по высадке яблоневых деревьев прошла 10 апреля в Институте пограничной службы

Новости Беларуси. «Цветы Великой Победы». Символическая акция прошла 10 апреля в Институте пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яблони посадили в честь знакового исторического события — 70-летия Великой Победы. Деревья каждый день будут напоминать подрастающему поколению о бессмертном подвиге советского народа.

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК БРСМ:

Для нас праздник 70-летия Победы – сакральный праздник, который, с одной стороны, позволяет задуматься об истории, о дорогой цене, которую мы заплатили за эту Победу. Конечно, об этом нужно постоянно говорить, постоянно вспоминать. Сегодня высаживаются яблоневые сады в рамках акции «Цветы Великой Победы». Это все объединяет людей.