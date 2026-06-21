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Символ мужества! В Брестской крепости проходят мероприятия к 85-летию начала ВОВ

21 июня 2026 11:03
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Место, где каждый камень дышит историей, а тишина до сих пор кажется предвоенной. Именно с гранитных рубежей Брестской крепости 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Цитадель первой приняла на себя сокрушительный удар врага, став символом беспримерного мужества, железной стойкости и вечной славы советского солдата. В канун скорбной даты мемориальный комплекс стал центром масштабных памятных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символ мужества! В Брестской крепости проходят мероприятия к 85-летию начала ВОВ-2

Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в Брестской крепости. Сегодня здесь солнечно и многолюдно. За моей спиной – знаменитые Холмские ворота, изрешеченные осколками и пулями. 22 июня 1941 года ровно в 4:15 утра именно сюда обрушился шквал артиллерийского огня.

Символ мужества! В Брестской крепости проходят мероприятия к 85-летию начала ВОВ-4

Гитлеровцы отвели на захват Брестской крепости ровно 8 часов. В их штабных документах было написано: «Цитадель падет к полудню». Но защитники сдвинули этот план на 32 дня. И это не просто цифра, это символ, который превратил Брестскую крепость из военного укрепления в духовную твердыню. 

Символ мужества! В Брестской крепости проходят мероприятия к 85-летию начала ВОВ-6

Я ощущаю дух тех людей, которые здесь погибли. Это такое место, в котором впитываешь мощь всего этих людей, которые здесь стояли насмерть, и стараясь быть достойным их.

Символ мужества! В Брестской крепости проходят мероприятия к 85-летию начала ВОВ-8

Каждый раз меня охватывает какое-то чувство трепета такого. Потому что здесь люди оставили жизни. Вот буквально уже война шла далеко под Смоленском, а здесь еще сражались последние защитники. И страна об этом не знала. Вот только потом, уже после Победы, тут уже начал Сергей Смирнов это все дело раскапывать. И постепенно страна узнала о своих героях. 

Символ мужества! В Брестской крепости проходят мероприятия к 85-летию начала ВОВ-10

Это место работает как машина времени – сегодня оно заставляет каждого, задуматься о цене, которую заплатили защитники Бересткой крепости, чтобы этот солнечный день мог наступить. Люди приходят сюда целыми семьями, чтобы отдать долг памяти и вспомнить тех, кто ценой собственной жизни подарил нам мирное небо. 

Символ мужества! В Брестской крепости проходят мероприятия к 85-летию начала ВОВ-12

День накануне памятной даты в Брестской крепости по традиции насыщен событиями. Сегодня на территории Цитадели состоится торжественное открытие новой мемориальной зоны «Скорбь». Ее создали в рамках программы Союзного государства – и впервые за долгие годы западная часть крепости станет доступна для посетителей. 

Вечером у Тереспольских ворот пройдет памятная акция «Боевой расчет», которая воссоздаст последние минуты перед войной. В самом сердце Брестской крепости-героя состоится специальный показ военно-исторической драмы «Семь верст до рассвета». Главным сюрпризом для брестчан и гостей города станет то, что картину представит сама съемочная группа. 

Подробности в видео.

# Брестская крепость # Великая Отечественная война

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