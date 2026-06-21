Символ мужества! В Брестской крепости проходят мероприятия к 85-летию начала ВОВ

Место, где каждый камень дышит историей, а тишина до сих пор кажется предвоенной. Именно с гранитных рубежей Брестской крепости 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Цитадель первой приняла на себя сокрушительный удар врага, став символом беспримерного мужества, железной стойкости и вечной славы советского солдата. В канун скорбной даты мемориальный комплекс стал центром масштабных памятных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в Брестской крепости. Сегодня здесь солнечно и многолюдно. За моей спиной – знаменитые Холмские ворота, изрешеченные осколками и пулями. 22 июня 1941 года ровно в 4:15 утра именно сюда обрушился шквал артиллерийского огня.

Гитлеровцы отвели на захват Брестской крепости ровно 8 часов. В их штабных документах было написано: «Цитадель падет к полудню». Но защитники сдвинули этот план на 32 дня. И это не просто цифра, это символ, который превратил Брестскую крепость из военного укрепления в духовную твердыню.

Я ощущаю дух тех людей, которые здесь погибли. Это такое место, в котором впитываешь мощь всего этих людей, которые здесь стояли насмерть, и стараясь быть достойным их.

Каждый раз меня охватывает какое-то чувство трепета такого. Потому что здесь люди оставили жизни. Вот буквально уже война шла далеко под Смоленском, а здесь еще сражались последние защитники. И страна об этом не знала. Вот только потом, уже после Победы, тут уже начал Сергей Смирнов это все дело раскапывать. И постепенно страна узнала о своих героях.

Это место работает как машина времени – сегодня оно заставляет каждого, задуматься о цене, которую заплатили защитники Бересткой крепости, чтобы этот солнечный день мог наступить. Люди приходят сюда целыми семьями, чтобы отдать долг памяти и вспомнить тех, кто ценой собственной жизни подарил нам мирное небо.