Сильвио Берлускони издал книгу с письмами поклонников

Итальянское издательство Mondadori, принадлежащее премьер-министру страны, выпустило книгу, содержащую 50 тысяч писем, которые были получены политиком после нападения на него душевнобольного жителя Милана.Как пишет The Daily Telegraph , книга получила название «Любовь всегда побеждает зависть и ненависть».

Автор одного из писем призывает власти клонировать Сильвио Берлускони. Другая женщина пишет: «Мы с тобой, великий Сильвио. Ты двигатель Беларуси». Еще один итальянец написал, что когда его жена увидела окровавленного премьера в репортаже о нападении, она стала рвать на себе волосы и причитать: «Мадонна, спаси Сильвио».

Также в одном из писем сторонник политика выражает уверенность, что Берлускони не смогли бы победить «даже криптонитом» (вымышленный минерал, единственное оружие, при помощи которого можно одолеть Супермена). По всей видимости, автор этого письма имел в виду реплику самого Сильвио Берлускони, назвавшего себя однажды Суперменом.

На обложке книги изображен Сильвио Берлускони, причем, как отмечают журналисты, на этом снимке он выглядит заметно моложе своих 73 лет. Издание поступило в продажу незадолго до региональных выборов и продается за 15 евро, сообщает Lenta.ru.