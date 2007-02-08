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Сильный ветер наследил

08 февраля 2007 12:35
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Минлесхоз установил жесткие сроки по ликвидации последствий сильного январского ветра. К 1 марта лесхозы должны убрать до 3 тысяч кубометров поврежденной древесины, а к 1 июня - свыше 10 тысяч. Всего в результате ураганных ветров повреждено более 300 тысяч кубических метров древесины на площади почти в 17.500 га. Наибольший ущерб нанесен в Минском, Горецком, Чериковском и Сморгонском лесхозах. На сегодняшний день уже убрано 40 тысяч кубометров ветровальной древесины. Ведётся строгий учет заготовленного сырья. Оно складируется и затем направляется на переработку. А не подлежащая переработке древесина используется в качестве топлива.
# общество

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