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Сильный ветер и ливни. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 22 июля

22 июля 2019 06:25
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики на 22 июля.

Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет облачно с прояснениями. Ветер западный 4-9 м/с, во время гроз возможны порывы до 15-20 м/с.

По западу Беларуси вероятность осадков составляет 10-15%. На остальной территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Минске – сильные ливни.

Днём температура воздуха в республике будет колебаться от +23… +26°C, в столице Беларуси будет немного прохладнее – +20… +22°C.

# Погода в Беларуси # общество

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