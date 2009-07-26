Сильный утренний дождь не нарушил работу автотранспорта в Минске

Об этом 26 июля сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

– Автотранспорт передвигается в нормальном, привычном режиме, нигде дороги не перекрыты, стоящих автомобилей и заторов из-за обильных осадков не наблюдается, – рассказали в ГАИ Минска. Информации о затоплении каких-либо участков улично-дорожной сети столицы в Госавтоинспекцию не поступало.

ГАИ Минска рекомендует водителям быть предельно осторожными на дорогах. При дожде значительно ухудшается видимость и в несколько раз возрастает тормозной путь. При попадании в полосу дождя нужно сразу же плавно снижать скорость и воздержаться от резких маневров и торможений, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобиля.