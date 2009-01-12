Сильные морозы обрушились на Сибирь и Дальний Восток

Минувшей ночью в Якутии столбик термометра опустился до отметки минус 54 градуса.

Отменены занятия в школах. Аварийные службы работают в усиленном режиме. Морозы доставляют неудобства и жителям Петропавловска-Камчатского. Там обледенели улицы и тротуары. А Приморье тем временем засыпает снегом. В некоторых населенных пунктах сугробы достигают двухметровой высоты.

Сильные снегопады и гололед стали причиной крупной автомобильной аварии в США. На оживленной трассе в штате Нью-Хэмпшир столкнулись 59 машин. В аварию попали несколько фур и три школьных автобуса. В результате четыре человека погибли, десятки получили травмы. Сейчас движение по трассе перекрыто.