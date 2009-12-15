Прямой эфир

Сильные морозы идут в Беларусь из Арктики

15 декабря 2009 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В середине недели температура воздуха на северо-востоке страны понизится до минус 27.

Синоптики предупредили предприятия народного хозяйства о резком похолодании. Ремонтно-аварийные службы ЖКХ перешли на круглосуточный режим работы. Готовы к низким температурам медики и спасатели. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными в связи с гололедицей.

Состоянием озимых обеспокоены агрометеорологи. Высота снежного покрова сейчас не более 1-5 сантиметров. А в Брестской, Гродненской, на юге Минской областей снега практически нет. Оставшись без защиты, посевы могут пострадать. Так, для озимой пшеницы опасны морозы от 16 градусов, а для озимого рапса критическая норма – минус 12.

Проблемы могут возникнуть и на переувлажненных полях. Специалисты надеются, что первую закалку при низких температурах растения уже прошли и смогут выдержать и более крепкие морозы.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
14 декабря 2009 18:12

Союзный юбилей: эхо Москвы

14 декабря 2009 18:10

Женщина за рулем – битва полов или война стереотипов?

14 декабря 2009 15:41

Почти полторы тысячи пьяных водителей поймали сотрудники ГАИ