Сильные морозы идут в Беларусь из Арктики

В середине недели температура воздуха на северо-востоке страны понизится до минус 27.

Синоптики предупредили предприятия народного хозяйства о резком похолодании. Ремонтно-аварийные службы ЖКХ перешли на круглосуточный режим работы. Готовы к низким температурам медики и спасатели. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными в связи с гололедицей.

Состоянием озимых обеспокоены агрометеорологи. Высота снежного покрова сейчас не более 1-5 сантиметров. А в Брестской, Гродненской, на юге Минской областей снега практически нет. Оставшись без защиты, посевы могут пострадать. Так, для озимой пшеницы опасны морозы от 16 градусов, а для озимого рапса критическая норма – минус 12.

Проблемы могут возникнуть и на переувлажненных полях. Специалисты надеются, что первую закалку при низких температурах растения уже прошли и смогут выдержать и более крепкие морозы.