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Сильные дожди и низкая температура. Вот какую погоду принесёт циклон «Зельда» в Беларусь

11 июля 2022 12:58
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Новости Беларуси. Циклон «Зельда» и воздушные массы из Скандинавии несут похолодание в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 12 июля, температурный фон будет на 2-6 градусов ниже климатической нормы. Плюс к этому сильные дожди.

Сильные дожди и низкая температура. Вот какую погоду принесёт циклон «Зельда» в Беларусь-1

Они продут практически повсеместно. Местами прогремят грозы. По мере смещения циклона утром и днем осадки будут сопровождаться усилением ветра. Погода улучшится лишь в четверг. В дальнейшем – до конца недели – при поступлении прохладной неустойчивой воздушной массы из Скандинавии в Беларуси сохранится пониженный температурный режим. Дневной максимум + 16...+23. Ночью местами около +8 градусов.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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