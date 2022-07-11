Сильные дожди и низкая температура. Вот какую погоду принесёт циклон «Зельда» в Беларусь

Новости Беларуси. Циклон «Зельда» и воздушные массы из Скандинавии несут похолодание в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 12 июля, температурный фон будет на 2-6 градусов ниже климатической нормы. Плюс к этому сильные дожди.

Они продут практически повсеместно. Местами прогремят грозы. По мере смещения циклона утром и днем осадки будут сопровождаться усилением ветра. Погода улучшится лишь в четверг. В дальнейшем – до конца недели – при поступлении прохладной неустойчивой воздушной массы из Скандинавии в Беларуси сохранится пониженный температурный режим. Дневной максимум + 16...+23. Ночью местами около +8 градусов.