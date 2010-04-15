Силами белорусских парламентариев в Логойском районе за один день вырос лес в шесть гектаров

Народные избранники уже в четвертый раз участвовали в республиканской акции «Неделя леса».

Сейчас каждый желающий может приумножить богатства страны вот таким вот образом. 2 тысячи мест под посадку деревьев подготовили лесные хозяйства республики

Специальная лопата, лунка по размеру и саженец. Казалось бы, не совсем привычный комплект для депутата, но вице-спикер белорусского парламента мастерски справляется. Сосны вперемешку с березами. Здесь формируют смешанный лес по всем законам природы.

Валерий Иванов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Депутатский корпус на протяжении нескольких лет выезжает в апреле. Прошлые посадки прижились, растут. Посмотришь — душа радуется.

Михаил Русый, председатель постоянной комиссии по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользования Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В прошлом году около восьми гектаров посадили, вот здесь территория под 6 гектаров. Мы должны оставлять нашим потомкам не только слова, но и дела, чтобы им потом было чем заниматься.

Нынешней весной лесная посевная идет наряду с полевой. Свыше 23-х гектаров леса планируют посадить в хозяйствах республики. Половина всей площади — вырубки и разработанные участки, остальная часть, которую покроют лиственными и хвойными, — пустыри и выработанные торфяники. Примерно 80% молодых посадок займут ель и сосна.

Николай Крук, первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

Обращаем внимание на значимость лесного хозяйства для Беларуси. Молодые леса — как рождение человека. Так и новый лес рождается — это всегда приятно, всегда праздник.

Собственных семян для лесного обновления достаточно. Все хозяйства страны к нынешней «Недели леса» подошли ответственно. Новыми лесами планируют засадить десятки тысяч гектаров.