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Швейцарский электропоезд еврокласса показали минчанам

22 марта 2011 15:36
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Контракт на поставку 10 таких подвижных составов был заключен со швейцарской компанией год назад.

Комфортный и экономичный, поезд стал первым подобным проектом на постсоветском пространстве. Стоимость одной машины — около 6 миллионов евро.

С переходом на летнее расписание по нашей стальной магистрали будет курсировать уже несколько новейших составов в направлении Заславля. Сегодня же белорусские и швейцарские специалисты подписали документ о дальнейшем сотрудничестве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петер Шпулер, владелец швейцарской компании:
Мы намерены продолжить наше сотрудничество. К примеру, разместить часть производства новых поездов в Беларуси. Если этот проект будет успешным, мы хотим на базе нашего партнерства идти и в другие страны с экспортными предложениями.

Валерий Мазец, заместитель начальника службы локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги:
Удобные сиденья, есть специальный отсек для каждого пассажира, где можно, например, оставить билеты. Места даже оборудованы розетками.

Швейцарский электропоезд

Швейцарский электропоезд

Швейцарский электропоезд

Швейцарский электропоезд

Швейцарский электропоезд

Швейцарский электропоезд

Швейцарский электропоезд

Швейцарский электропоезд

# общество # Фотофакт

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