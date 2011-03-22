Швейцарский электропоезд еврокласса показали минчанам

Контракт на поставку 10 таких подвижных составов был заключен со швейцарской компанией год назад.

Комфортный и экономичный, поезд стал первым подобным проектом на постсоветском пространстве. Стоимость одной машины — около 6 миллионов евро.

С переходом на летнее расписание по нашей стальной магистрали будет курсировать уже несколько новейших составов в направлении Заславля. Сегодня же белорусские и швейцарские специалисты подписали документ о дальнейшем сотрудничестве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петер Шпулер, владелец швейцарской компании:

Мы намерены продолжить наше сотрудничество. К примеру, разместить часть производства новых поездов в Беларуси. Если этот проект будет успешным, мы хотим на базе нашего партнерства идти и в другие страны с экспортными предложениями.

Валерий Мазец, заместитель начальника службы локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги:

Удобные сиденья, есть специальный отсек для каждого пассажира, где можно, например, оставить билеты. Места даже оборудованы розетками.