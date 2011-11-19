Швейцарская электричка вышла на маршрут Брест-Барановичи и Барановичи-Минск

Новости Беларуси, Брест. Новый поезд — новые технологии. Составом теперь управляет один человек.

С места машиниста Алексей Сидоренко следит не только за дорогой, но и за порядком в вагонах — по специальным видеокамерам. А случись с машинистом что неладное, система сама остановит поезд.

Алексей Сидоренко, машинист:

На мне браслет системы безопасности с двумя пластинами, которые измеряет сопротивление кожи. Если со мной что-то случается, и я в течение минуты не буду реагировать, поезд автоматически остановится.

Комфорт и скорость новой электрички оценил и будущий работник железной дороги. Илья, студент брестского колледжа, родом из Барановичей. Поэтому и для него, и для его родителей новый маршрут весьма кстати.

Маршрут, время и остановки еще будут корректировать. Все зависит от возможностей станций и желания пассажиров.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Это социальноориентированая категория. Условия такие, что если наш гражданин имеет барьерные неудобства, то мы их снимаем. Будем максимально учитывать просьбы и пожелания граждан.

Экономическая выгода таких перевозок налицо. Нет лишних расходов на амортизацию и ремонт.

Анатолий Сивак, начальник Белорусской железной дороги:

Этот поезд дает нам меньшее количество расходов и тем самым экономически выгоден. Если в других поездах расходы покрываются доходами на 16%, то в этих, при наших планах заполняемости, расходы будут покрываться доходами на 50%.

В перспективе подобные поезда будут соединять не только областные центры и столицу. Межрегиональные электрички могут стать и международными, например, сообщением Минск-Вильнюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.