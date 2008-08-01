Швейцария отмечает национальных праздник – День основания Конфедерации

Ровно 717 лет назад отстаивая независимость от австрийских Габсбургов, швейцарские кантоны заключили "вечный союз", заложивший основы Швейцарской конфедерации как фактически самостоятельного государства. Сегодня по этому поводу в стране пройдут праздничные мероприятия. Президента Швейцарской Конфедерации Паскаля Кушпэна и всех граждан страны по случаю национального праздника поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В послании, Глава нашего государства подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества.