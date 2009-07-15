Швейцарец прожил 300 дней на необитаемом острове с двумя ножами и поросенком

Ксавьер Россет отправился в изгнание добровольно, пищу и все необходимое для жизни он добывал сам.

Последователь Робинзона Крузо взял на остров лишь швейцарский армейский нож, мачете и видеокамеру: он снимал документальный фильм, который будет показан в этом году. Мужчина попытался на собственном опыте изучить навыки, необходимые для выживания, но давно забытые городскими жителями.

«Было трудно, очень трудно», — признается Россет, который 10 месяцев провел в архипелаге Тонга. На вулканическом острове Тофуа площадью 64 кв. км., где жил путешественник, не было ничего, кроме «нескольких свиней, множества кокосов, озера и джунглей», сообщает Newsru.com.

«Поначалу приходилось очень стараться, чтобы выжить, — рассказывает бывший профессиональный сноубордист. — Приходилось искать пищу и воду, строить убежище, учиться рыбачить, всему учиться». С самого начала его стало тяготить чувство одиночества.

За два месяца Россет потерял почти 18 кг. Стабилизировать вес удалось лишь после того, как он научился ловить и убивать диких свиней. В процессе охоты он обзавелся единственным другом — поросенком.

«Я не мог ее съесть, потому что в ней не было достаточно мяса, так что я взял ее с собой, и она была рядом три месяца, — рассказывает Россет. — Она была совсем как собака. Она была мне очень хорошим другом, хотя я и не разговаривал с ней, как Том Хэнкс в фильме «Изгой» говорил с волейбольным мячом».

Через восемь месяцев Россет, по собственным словам, совершенно освоился на острове. «Большую часть дня я ничего не делаю, гляжу на огромный океан или на бабочку, которая прилетела со мной поздороваться, — записал он в это время в своем дневнике. — Еды у меня тоже достаточно. Теперь и только теперь я могу сказать, что чувствую себя дома».

Вернувшись на родину, Россет объявил, что в ближайшее время не планирует никаких одиночных экспедиций.