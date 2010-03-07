Швейцарцы на референдуме решают, нужны ли животным адвокаты

Общенациональный референдум стартовал сегодня в Швейцарии. В его ходе граждане европейской страны должны ответить на вопрос, стоит ли вводить должность адвоката для животных. С такой инициативой выступила Швейцарская ассоциация защиты животных (ШАЗЖ).

В ШАЗЖ надеются, что по итогам референдума удастся изменить конституцию Швейцарии, сделав обязательным должность адвоката для животных во всех 26 кантонах конфедерации. Задача юриста, оплату услуг которого возьмет на себя государство, представлять сторону потерпевших, иными словам – зверей подведомственной ему территории в случае, если в суд поступает жалоба о плохом с ними обращении.

На данный момент адвокат, занимающийся подобным делами, есть только в кантоне Цюрих. Ежегодно через его бюро проходит до 200 «клиентов», преимущественно собак. Надо отметить, что в 2008 году в стране вступил в силу новый закон по охране животных, ставший одним из самых строгих в мире.

Например, было запрещено держать поодиночке хомяков, попугаев, рыбок – то есть тех питомцев, которые в природе обитают группами. На территорию Швейцарии был закрыт въезд собакам с купированными ушами и хвостами, соответственно, запрещено было проведение таких операций и на всей национальной территории.

Инициативу ШАЗЖ поддерживает известный французский актер Ален Делон, живущий последние годы в Швейцарии и имеющий двойное гражданство. Он никогда до этого не голосовал в Швейцарии, но на этот раз преисполнен решимости сделать это, пишет NEWSru.com.

– Уверен, что в определенных ситуациях необходимо вставать на защиту животного. Нужно понимать, что если какой-то человек способен мучить собаку, он может поступить так и с человеком. Я надеюсь, что Швейцария послужит примером, которому последует и Франция, – сказал актер в интервью газете «Матан».